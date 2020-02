Fermeture de la trésorerie de Saint-Vaury : les fournisseurs de la commune payés avec du retard

La réorganisation des finances publiques en Creuse a des conséquences pour la mairie de Saint-Vaury. La trésorerie y a fermé il y a un an, le 31 décembre 2018. A l'époque, le maire regrettait la fin de ce service public pour les usagers. Aujourd'hui, Philippe Bayol dénonce aussi une autre conséquence : les fournisseurs de la commune sont payés avec beaucoup de retard.

La comptabilité de Saint-Vaury et des neuf communes alentour, jusque-là assurée par la trésorerie de Saint-Vaury, est depuis un an transférée à Guéret. Mais selon Philippe Bayol, les agents ne sont pas suffisamment nombreux :

AGS 23 par exemple, un atelier de menuiserie de quatre salariés à Saint-Vaury, a vendu des armoires et des portes pour l'école maternelle. La facture s'élevait à 3000 euros et Enguerran Pignaud, le gérant, a attendu longtemps avant d'être payé :

La facture à échéance au 30 décembre a été payée le 14 février, soit un mois et demi de retard. On a payé tous nos fournisseurs, les salaires et les charges, donc on avance tout l'argent. Ça n'a pas été catastrophique, mais si tout le monde faisait ça, on serait en difficulté. Surtout que l’administration nous demande de payer en temps et en heure, sous peine de majoration.