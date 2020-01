Fermeture de lits en réa pédiatrique au Mans : une maman de prématuré lance une pétition

Le Mans, France

Alors que 300 personnes ont manifesté le lundi 6 janvier 2019 devant le pôle femme mère enfant, la mobilisation se fait aussi en ligne pour témoigner de l'inquiétude des Sarthois après la fermeture de quatre lits de réanimation pédiatrique au centre hospitalier du Mans. Une pétition, intitulée "Tous ensemble contre la fermeture de la réa pediatrique et Néonatalogie du Ch Le Mans", dénonce la fermeture de ces quatre lits et relaie les craintes de voir disparaître les autres activités du service, faute de médecins.

Près de 4000 signatures en à peine deux jours

"En tant que parents de prématurés, on est les mieux placés pour soutenir ce service qui a sauvé la vie de notre enfant", explique Céline Tardy, à l'origine de cette pétition, et qui était également présente lors de la manifestation du 6 janvier 2019. "On est surtout les mieux placés pour faire prendre conscience aux gens que ces services qui sont la réa neonat et la réa pediatrique peuvent devenir leur quotidien du jour au lendemain pour des raisons très différentes. Il en va de l'intérêt de tous de les soutenir et d'essayer d'empêcher à notre niveau la fermeture de lits".

Le texte appelle à ce que "tout soit mis en œuvre afin que des pédiatres soient recrutés et viennent renforcer l'équipe actuelle, avec des conditions de travail et salaire attractifs et que l’on ne voit pas ce service disparaitre par simple manque de moyens".

Des dizaines de témoignages de parents sur Facebook

En parallèle, le groupe Facebook SOS réanimation néonatale en détresse au Mans compile de nombreux témoignages de soutiens de parents, comme celui de Dan : "En 1988, ma deuxième fille est née polyhandicapée. Sans le soutien technique medical, relationnel soignant, la compétence de l'ensemble des soignants, je n'ose imaginer où nous serions aujourd'hui. Nous avons été présents tous les jours dans le service et toujours excellemment accueillis. C'était il y a 32 ans pourtant".