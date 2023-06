Fermeture de Schneider Electric à Bourguébus : le bras de fer entre les salariés et la direction continue

Journée de grève ce jeudi 1er juin pour les salariés de l’entreprise Schneider Electric à Bourguébus. Après l’annonce de la fermeture du site au début du mois de mars dernier, les syndicats ont commencé à dialoguer avec la direction de l’entreprise. “La fermeture du site a été une très grosse surprise pour tout le monde”, témoigne Pascal Biteau, délégué syndical de la CFDT dans l'entreprise.

Pour rappel, l'usine de pièces électriques basée à Bourguébus devrait être délocalisée vers le site de Carros, près de Nice à la fin de l’année 2024.

Un dialogue de sourd avec la direction

Les réunions de négociations se suivent et ont tendance à se ressembler explique le syndicaliste. Les salariés accusent l’entreprise de ne pas écouter leurs revendications. “On a beau poser des questions et attendre des réponses de la part de notre direction de Schneider sur les justifications économiques, on n’en a pas”, explique-t-il.

Contactée, la porte-parole de Schneider Electric explique que cette délocalisation de l'entreprise est due à des investissements qui seraient trop importants pour rénover des mécanismes vétustes. La société souhaite continuer le dialogue avec les organisations syndicales afin de trouver des solutions propres à chaque salarié. Prochaine réunion de négociation le 8 juin prochain à Bourguébus.