Les élus de la Métropole bordelaise décideront le lundi 22 janvier, lors d'un comité de suivi, si le Pont de pierre va rester ou non définitivement fermé aux voitures, aux poids lourds et aux deux-roues motorisés. La mesure devrait être définitivement adoptée, avec quelques aménagements.

Bordeaux, France

Le Pont de Pierre sera-t-il définitivement fermé aux voitures, aux poids lourds et aux deux roues motorisés ? Réponse lundi 22 janvier. Alain Juppé l'a confirmé ce lundi lors de ses voeux à la presse . Le maire de Bordeaux présidera ce jour-là un dernier comité de suivi, avec tous les élus concernés de la Métropole, avant de rendre la décision finale.

Officiellement, la décision n'est pas arrêtée , mais la tendance est à une pérennisation de l'expérience menée depuis le 1er août, avec quelques aménagements place Stalingrad.

Alain Juppé dit avoir encore besoin de derniers éléments d'appréciation, de derniers élements de comptage avant de prendre sa décision, en concertation avec ses collègues maires de la rive droite.

Nous avons déjà beaucoup consulté, j'ai reçu encore la semaine dernière une délégation de commerçants de la rive droite. On va rassembler tous ces éléments, il y a des avantages, il y a des inconvénients, nous en discuterons et nous prendrons la meilleure décision. - Alain Juppé

Alain Juppé lors de ses voeux à la presse © Radio France - Yves Maugue

La circulation revue place Stalingrad

Le maire de Bordeaux et président de la Métropole a déjà dit ces derniers mois tout le bien qu'il pensait de l'expérimentation menée depuis six mois : les piétons, qui peuvent traverser le Pont sans danger, sont ravis; le nombre de vélos explose - 9 mille cyclistes par jour en moyenne, et la pollution est en net recul. A priori, Alain Juppé n'a donc aucune raison de faire machine arrière.

Sur le pont de pierre, débarrassé des voitures, des camions et des deux-roues motorisés © Radio France - Pierre-Marie Gros

Un seul changement se profile : la circulation place Stalingrad va être réaménagée, pour permettre aux voitures de rejoindre directement par les Quais le Pont St Jean , et pour permettre aussi de ramener un peu plus de monde dans le bas de l'avenue Thiers.