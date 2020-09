Fermeture des bars à 22h : en cas d'alerte renforcée en Sarthe, "je pourrais prendre cette mesure"

"Si on passait en zone d'alerte renforcée, je pourrais prendre cette mesure de fermeture des bars et des restaurants à 22 heures", a déclaré ce mercredi 30 septembre le préfet de la Sarthe Patrick Dallennes. Une mesure déjà mise en place dans onze villes françaises comme Paris, Lyon ou encore Toulouse où le virus est particulièrement actif.

Les bars, "des lieux où l'on a de la promiscuité", sont vus comme les endroits les plus à risque, précise le préfet. "Ce qui explique que mon attention aujourd'hui porte sur ces lieux où l'on se relâche en fait et où on risque de se contaminer", ajoute-t-il.

Un taux d'incidence élevé et une pression hospitalière

Pour le moment, les chiffres restent assez bas, en tout cas en dessous des seuils d'alerte pour décider de cette mesure. Pour passer le cap, il faudrait que le taux d'incidence et le taux de positivité augmentent encore. En Sarthe, le premier atteint pour le moment les 68 cas pour 100 000 habitants, le second 5,3%. Autre critère à prendre en compte : la pression hospitalière. En ce moment, 45 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont une en réanimation.