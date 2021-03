Fermeture des bars et des restaurants : le casse-tête pour aller aux toilettes dans les centres-villes

En pleine crise sanitaire, ça peut devenir compliqué d'aller dans les centres-villes. Depuis la fermeture des bars et des restaurants, il n'est plus possible d'aller consommer un café pour se soulager. Guide pratique de la pause pipi en temps de Covid à Nantes en Loire-Atlantique.

Pour bon nombre d'entre nous c'est devenu un problème quotidien : comment faire pour aller aux toilettes alors que tous les bars et les restaurants sont fermés à cause de la crise sanitaire? En tous cas à Nantes en Loire-Atlantique cette question taraude les visiteurs du centre-ville.

Des files d'attente devant les toilettes publiques

"Effectivement c'est devenu une vraie question. On en parle parfois entre copines", témoigne Stéphanie. Elle habite à 25 minutes de Nantes et ne peut pas rentrer chez elle rapidement pour aller aux toilettes. Comme beaucoup d'autres elle est donc obligée d'aller dans les toilettes publiques. "Avant on s'en fichait un peu parce qu'on savait qu'on pouvait aller ailleurs mais maintenant on sait où ils sont. Il y a même la queue parfois", raconte Barbara avant d'ajouter : "mais bon je pense que c'est un problème de filles".

"Faux!", rétorque Quentin, venu de Caen pour visiter Nantes avec son épouse. "ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on va aller pisser n'importe où contre un hôtel ou contre un bâtiment". Ce touriste a donc consciencieusement cherché un toilette publique et ça n'a pas été simple. "J'ai regardé sur Google Maps mais c'est vrai que ce n'est pas très bien indiqué", constate-t-il.

Une application pour trouver le toilette le plus proche

Pour faciliter l'accès aux toilettes publiques, Nantes Métropole a mis en place une carte interactive qui indique les emplacements. Il existe également une application "Nantes dans ma poche", disponible sur iPhone et androïde. En cliquant sur "autour de moi" et en sélectionnant l'onglet "vie pratique", il est possible de trouver les WC publics les plus proches. "Cette question des toilettes publiques est revenue sur le devant de la scène", affirme Jean-Luc Favreau, responsable du service nettoiement à la métropole. "Aujourd'hui il y en a une centaine dans la métropole. Il y a de plus en plus de personnes qui les utilisent et nous avons installé quatre nouveaux blocs sanitaires automatiques l'année dernière en 2020".