Fermeture des bars et restaurants : à La Rochelle, le souvenir amer de la soirée du 14 mars 2020

C'était il y a un an, le 14 mars 2020, un samedi soir ! Le premier ministre, Edouard Philippe, annonçait la fermeture des lieux dits "non-essentiels". En plein service, les gérants de bars et restaurants apprennent qu'ils devront fermer dès minuit. Un an après, le souvenir est encore vif.

Il y a un an, le 14 mars, Edouard Philippe annonçait la fermeture des bars, des restaurants, des cinémas et des discothèques. Par une allocution télévisée, en plein service du soir, les gérants apprenaient qu'ils devraient fermer dès minuit. C'était la toute première mesure sanitaire pour lutter contre le Covid 19 et cette soirée là restera gravée dans la mémoire des restaurateurs.

Sur le Vieux Port de La Rochelle, le souvenir est encore vif pour Marie, gérante du restaurant Le Cham : "Choqués, complètement choqués ! Comment oublier ce moment mémorable où on a été prévenus à 20 heures pour une fermeture à minuit avec tous nos stocks perdus...." Il y avait du monde au restaurant ce soir là raconte Marie : "Un samedi soir à sur le Vieux Port de La Rochelle.... en plein week-end !"

C'est le même souvenir amer du côté de la place du marché où Frédéric gère le Troquet des Halles : "Ça a été un choc ! La population a été confinée quelques jours plus tard mais nous on a été confinés à partir du samedi minuit. La sensation c'est qu'on s'est pris une grosse cuite, qu'on a fermé à minuit, donc on a tout perdu." Réveil difficile le lendemain, le premier d'une longue série : "Nous on travaillait avec le marché, avec tout le monde, avec les matchs de rugby et il faisait très très beau mais on n'a rien pu faire...on a été pris au dépourvu!"

Ce temps magnifique et cette frustration, Manuel s'en souvient aussi derrière son bar de l'autre coté de la place : "On était ouvert en plus il faisait un temps magnifique alors c'était triste pour nous mais aussi pour les gens qui venaient consommer."

Tristesse du côté des clients, jusque dans les tripes pour Nathalie et Laurent : "C'est l'impact que ça m'a mis dans les tripes..... C'est la France qui s'évapore... Vite ! Il faut rouvrir."

Sandrine, elle, était justement au restaurant ce soir là avec l'envie de profiter jusqu'à la dernière minute : "On était tous à se regarder et puis on a pris un verre ! Pour se dire que c'était le dernier verre !"