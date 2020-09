Fermeture des bars et restaurants : "les résistants seront verbalisés" promet le préfet des Bouches-du-Rhône

Depuis minuit les bars et les restaurants sont fermés à Aix-en-Provence et Marseille. La mesure pour lutter contre la propagation du virus provoque la colère et certains ont annoncé vouloir résister. Sur France Bleu Provence, le préfet des Bouches-du-Rhône assure que les contrôles seront renforcés.

Les douze coups de minuit ont jeté un froid à Marseille et Aix-en-Provence ce dimanche soir. Désormais tous les bars et restaurants doivent garder le rideau baissé dans ces deux villes. La mesure pour lutter contre la propagation du virus ne concerne finalement que les deux villes ce qui a soulagé les professionnels des autres communes mais provoqué la colère aussi des autres qui doivent se plier à la règle. A l'annonce de la mesure certains n'ont pas caché leur intention de résister et d'ouvrir quand même leur établissement. D'autant plus que Samia Ghali, vendredi avait annoncé que la police municipale ne sanctionnerait pas les restaurateurs. Sur France Bleu Provence le préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand rappelle que l'arrêté est publié et que les récalcitrants seront verbalisés notamment par la police nationale.

Les restaurateurs ou les débitants de boissons qui ne se conformeront pas à l'arrêté préfectoral risquent des sanctions. Des contrôles seront mis en oeuvre par les services de la police nationale - Christophe Mirmand

Le préfet qui rappelle également que l'arrêté est pris jusqu'au 11 octobre mais qu'un point "étape" est prévu à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine pour évaluer la situation en fonction notamment du taux d'incidence et du nombre d'hospitalisations. L'arrêté pourrait donc être modifié si la situation s'est améliorée. Un espoir pour les professionnels très remontés, certains ont dû mal comprendre pourquoi la mesure finalement ne concerne que Marseille et Aix-en-Provence.