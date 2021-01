Fermeture des bars-restaurants : "psychologiquement, il y aura de la casse" alerte un restaurateur tourangeau

L'espoir était mince. La possibilité d'un maintien de la fermeture des bars et restaurants avait été évoquée depuis quelques jours par diverses sources, comme pour mieux faire passer la pilule. Elle a été confirmée mardi, après une réunion à Bercy.

Mais elle est toujours aussi dure à avaler pour David Lemoine, cafetier tourangeau et représentant des cafetiers d'Indre-et-Loire. Au-delà des problématiques financières, il est surtout inquiet des conséquences psychologiques de ce report. "Quand vous êtes habitué à faire 50 heures par semaine et que du jour au lendemain on vous retire votre outil de travail, c'est juste néfaste pour soi. On peut faire abstraction pendant un mois mais au bout d'un moment c'est plus possible. Psychologiquement, il y aura de la casse, faut pas rêver. Des gens qui partent quoi."

Pour tenter de trouver des solutions, le président de la région Centre-Val de Loire François Bonneau a rencontré ce mardi une petite dizaine de restaurateurs de Touraine afin d'obtenir des remontées de terrain et des propositions. Parmi elles, celle d'ouvrir au cas par cas en renforçant les protocoles sanitaires. Par exemple, baisser la jauge d'accueil pour les restaurants qui ont suffisamment d'espace et qui peuvent se le permettre mais maintenir la fermeture des établissements qui ont des plus petites salles, en échange d'aides financières plus importantes pour compenser.

Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera jeudi sur le sujet.