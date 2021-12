Les gérants de discothèques de Vaucluse demandent à ne pas rembourser les prêts de l'État

Les gérants de boîtes de nuit de Vaucluse demandent à ne pas rembourser les prêts garantis par l'État. Le gouvernement a ordonné la fermeture des établissements de nuit pour quatre semaines à partir de ce vendredi. Ils avaient rouvert il y a un peu plus de cinq mois, et la fin d'année est une bonne période pour leur secteur. Le gouvernement veut éviter la propagation du coronavirus.

Pourtant, les discothèques demandent le pass sanitaire et une pièce d'identité. Ils dénoncent un gouvernement irresponsable, surtout qu'ils ont constaté que les soirées clandestines commencent à s'organiser en Vaucluse. Claude Mancip, la présidente de la branche Boîtes de nuit de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Vaucluse, demande à ce que les prêts garantis par l'État ne soient pas remboursés par les établissements de nuit.

Mesures inutiles car des soirées clandestines s'organisent en Vaucluse

À Cavaillon, Sylvie Cuesta est la gérante du One Klub. Elle est en colère car elle voit s'organiser autour d'elle des soirées illégales et sans contrôle sanitaire : "Les mesures sont complètement inutiles car il n'y avait pas un quart d'heure que c'était annoncé qu'on trouvait déjà sur les réseaux sociaux des tas de soirées clandestines sans masques ni gel. On ferme les seuls établissements qui vérifiaient l'identité des clients en même temps que le pass sanitaire. On va redanser partout sauf en discothèque. Je peux vous indiquer des dizaines de soirées clandestines qui s'organisent en Vaucluse. Le gouvernement se donne bonne conscience en fermant les boite de nuit mais la fête va se faire ailleurs sans pass sanitaire."

Platines à l'arrêt et annulations en cascade

Au Cherry's à Sorgues, une couverture a été jetée sur la cabine du DJ. Au bar, le personnel range les bouteilles dans les frigos : "C'est pas périssable" explique le gérant. "Ça servira à la réouverture mais quand ?" Depuis l'annonce du gouvernement, Daniel Mancip enchaine les coups de téléphone : "On annule les réservations de repas de fin d'années des entreprises. On annule les soirées du club. On annule les DJs, les artistes. Patratras, tout s'écroule ! Dans un ou deux mois, on sera dans la même situation qu'à la sortie du confinement avec du personnel qui aura disparu". Le club emploie entre quinze et vingt personnes. Il fait aussi appel à du personnel de sécurité et règle prés de 10.000 euros chaque mois à son fournisseur de boissons.

Les boîtes de nuit ne veulent pas rembourser les prêts de l'État

"On n'arrête pas de redémarrer à zéro. Nos fonds de commerce ne valent plus rien" soupire le gérant du Cherry's à Sorgues. Son associée préside la branche Boites de nuit de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Vaucluse. Claude Mancip a entendu le gouvernement assurer que des aides financières seront mises en place. Elle s'interroge : "Est-ce qu'on s'oriente vers un troisième prêt garanti par l'État ? Comment fera-t-on pour rembourser tout ça ? Il va falloir sérieusement envisager que les PGE ne soient pas remboursés par les établissements de nuit qui sont des boucs émissaires".

Claude Mancip, présidente de la branche Boites de nuit de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Vaucluse © Radio France - Philippe Paupert