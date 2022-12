Fermeture des bureaux de poste : jusqu'à "7 clients sur 10" pour des colis chez une couturière en Gironde

"J'aime recevoir les gens." Depuis neuf ans, Nathalie Lafaye, couturière et gérante de la boutique "Nataly Couture" à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, assure le lien entre les services postaux et les habitants. Elle fait partie des commerçants "relais poste", l'une des solutions mises en place par La Poste pour pallier les fermetures de ses guichets.

Dans cette commune proche de Libourne, les quelque 1.330 habitants n'ont en effet plus de bureau de poste depuis une quinzaine d'années. Le bâtiment, qui jouxte la mairie, est aujourd'hui un centre médical. C'est donc à 400 mètres de là, dans la boutique de Nathalie Lafaye, que les habitants peuvent acheter leurs timbres, des enveloppes pré-affranchies, réceptionner leurs colis ... Et la demande est toujours là, confirme la commerçante installée dans la commune depuis 15 ans : "Je peux avoir beaucoup plus de personnes qui viennent pour La Poste que de personnes qui viennent pour la couture. Sur 10 clients, ça peut en concerner 7", détaille-t-elle.

Toujours pas de distributeur de billets

Une preuve que le maintien des services postaux reste essentiel pour les habitants. "Les gens apprécient que je sois là, et ils me le disent souvent. J'ai aussi bien des gens qui ont une vingtaine d'années, qu'une quarantaine d'années voire même 80 ans ...", ajoute Nathalie Lafaye. Les personnes âgées, justement, sont sans doute celles qui en ont le plus besoin. "Les papis et les mamies n'ont pas forcément internet, et puis certains me disent que ça ne les intéresse pas, qu'ils préfèrent venir chez moi. Les gens ont encore besoin de contact", conclut-elle.

Parmi les habitants, on s'est bien sûr habitué à devoir aller à Libourne ou Saint-Émilion pour trouver le bureau de poste le plus proche. Mais "c'était mieux avant, parce qu'on l'avait dans le village", estime Huguette. "Maintenant qu'il n'y plus La Poste, c'est moins convivial. D'autant qu'on avait un postier adorable", ajoute Patrick. Ce sexagénaire, habitant de Saint-Sulpice-de-Faleyrens depuis 50 ans, n'a pas de voiture et doit donc demander "à sa soeur ou à des amis" de l'emmener jusqu'au premier bureau de poste. Quant à ceux qui sont véhiculés, comme Catherine, ils préféreraient faire 150 mètres à pieds : "On nous dit de moins prendre la voiture, surtout par souci écologique. Mais même si on est proche de Libourne, on est quand même à la campagne donc on a besoin de notre voiture ... Nous n'avons pas de transports", explique-t-elle.

Mais ce qui manque surtout dans le village suite à la disparition du bureau de poste, c'est un distributeur de billets. "Nous n'en avons aucun aujourd'hui à Saint-Sulpice-de-Faleyrens", et "on s'est heurté à des gens qui pensaient qu'il n'y avait pas suffisamment" de clients pour que l'installation soit rentable, regrette le premier adjoint au maire Max Gadrat.

L'élu espère tout de même une évolution de la situation : trois nouveaux lotissements sont en cours d'installation dans la commune, ce qui va permettre d'accroitre le nombre d'habitants.