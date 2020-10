Fermeture des buvettes dans les clubs : solidaires, une trentaine d'arbitres alsaciens refusent leur indemnité

"Pas de buvette, pas de recettes donc pas de frais", c'est ce que plusieurs arbitres du district du Bas-Rhin ont inscrit sur leur feuille de frais d'arbitrage le week-end du 24 et 25 octobre. Normalement, les arbitres de football sont indemnisés pour leurs frais de déplacement par les clubs, mais comme ces derniers n'ont plus le droit, en raison d'un arrêté préfectoral d'ouvrir des buvettes pendant et après les matches, les rentrées d'argent se font rares, alors les arbitres ont décidé d'être solidaires.

Si chacun fait un geste, on peut peut-être continuer à jouer au football

"On s'est dit qu'il fallait faire un geste vis à vis des clubs car ils sont vraiment trop en difficulté. Les arbitres qui s'investissent un peu connaissent les difficultés des clubs en ce moment, vu qu'ils ne peuvent plus faire des fêtes qui génèrent de l'argent. Si chacun fait un geste, on peut peut-être continuer à jouer au football", explique Éric Rosenfelder, arbitre, à l'origine de cet élan de solidarité. En tout, ils sont une trentaine à avoir refusé de toucher les frais d'indemnités.

C'est un très beau geste

Chaque arbitre volontaire a donc renoncé à ses indemnités, soit une cinquantaine d'euros, payés directement par les clubs. "C'est un très beau geste. On a actuellement zéro recette et ça commence à être très difficile pour nous. On va devoir largement réduire la voilure, une deuxième année comme ça et on va devoir fermer la boutique", regrette Pierre Dillinger, président du football club de Schirrhein.