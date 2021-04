Fermeture des cantines : les producteurs s'organisent dans l'urgence

L'annonce du confinement numéro 3, mercredi 31 mars, a obligé à une réorganisation rapide de tous : parents obligés de télétravailler et gérer en même temps la classe à la maison, enseignants contraints de préparer des cours à distance, ou encore agriculteurs, privés soudain d'un débouché majeur pour leurs productions que sont les cantines scolaires.

Cela représente un gros manque à gagner et un problème logistique de taille pour tous les producteurs qui avaient déjà préparé des commandes pour les repas de cette semaine. Dans l'Indre, l'association Cagette et Fourchette, dans l'urgence, a donc cherché à écouler des stocks importants. Cette association met en relation producteurs locaux et restauration collective.

Une distribution mercredi

"Dans un premier temps, on a contacté les traiteurs pour écouler ce qu'on pouvait de produits frais, explique Elise Brahy, responsable de l'association. Mais il nous restait encore 700 kilos de denrées, pour la plupart périssables comme de la viande, des œufs, du fromage, des yaourts, des fruits..."

L'association, qui propose aussi des ventes aux particuliers depuis le premier confinement, a lancé un appel à la solidarité sur les réseaux sociaux et a réussi son pari. En quelques heures, tout a trouvé preneur. Une façon d'éviter à la fois les pertes financières pour les producteurs et le gaspillage alimentaire. La distribution aura lieu mercredi.

"Depuis le printemps dernier, on voit un vrai développement de l'approvisionnement en produits locaux sur le territoire. L'élan de la première vague n'est pas retombé. Ca montre que même dans la durée, ca continue et c'est positif". L'association propose deux distributions par mois de produits en circuits courts. Les clients peuvent passer commande via le site internet et choisir le lieu de distribution le plus proche de chez eux.