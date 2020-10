Fermeture des débits de boisson à minuit, qui est concerné dans la Drôme ?

L'arrêté signé par le préfet stipule que "l’ensemble des débits de boissons qu’ils soient lucratifs ou associatifs ne sont autorisés à ouvrir que jusqu’à minuit. Pas plus de précision. Mais la préfecture précise tout de même lorsqu'on l'interroge que cette restriction s'applique aux établissements qui ont une licence 3 ou 4.

Cela inclut donc aussi les restaurants et la restauration rapide. Le Mac Donalds de Valence dont le Drive est ouvert jusqu'à une heure et qui vend de la bière, réfléchissait encore hier soir à la formule qu'il allait appliquer. Soit fermer son drive à minuit, soit continuer jusqu'à 1 h mais sans alcool.

En réalité, la majorité des restaurants terminent leur service avant minuit, la majorité des bars aussi mais ça fragilise ceux qui travaillent d'ordinaire plus tard. Quatre bars à Montélimar avaient une dérogation pour ouvrir jusqu'à 4 h du matin, ainsi que quelques bars du centre de valence qui ouvraient jusqu'à 1 h ou 2 h du matin, c'est désormais terminé. Autour de valence quelques bars devront également baisser le rideau plus tôt que d'habitude c'est le cas par exemple pour la raffinerie, le place-to-beers, ou le barok. Le barok qui tente de prendre cela du bon côté et organise une soirée "permission de minuit" ce weekend.

Les gérants de bars et restaurants sont invités à manifester devant leur établissement vendredi à 11 h 45 avec un brassard noir autour du bras, et avec leur clients et fournisseurs. Il s'agit d'un appel national du médiatique chef Philippe Etchebest relayé par l'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de la Drôme.