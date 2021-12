Fermeture des discothèques : "ça va être l'anarchie" dans les soirées privées pour ce DJ rennais

"Je déborde de propositions là", confie le rennais DJ Hustler, un habitué du 1988 Live Club. "Pour le 31 décembre, par exemple, c'est la fête. Franchement, j'en avait pas avant et là depuis les annonces, toutes les heures, j'ai des appels". Alors que les boites de nuits ferment ce vendredi pour quatre semaines, les organisateurs de soirées privées se préparent déjà.

"Ca va être de la folie, c'est sûr. Là, c'était fermé pendant 17 mois, ça a rouvert, donc les gens se sont rués sur les discothèques, les soirées, on leur recoupe les pieds et vous croyez qu'ils vont s'arrêter là ? Sur une période de fin d'année ? Impossible !", estime le DJ rennais. "Je pense que ça va être de la folie, l'anarchie même. Tout ce qui va être événements privés, que ce soit entre amis ou des soirées organisées, ça va être plus compliqué à gérer que dans des établissements de nuit où vous avez des agents de sécurité, il y a un staff qui travaille pour vous, tout est géré de A à Z. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment, on va dire, ce sont des soirées qui sont risquées quand même. Après, si effectivement pour se nourrir on doit le faire, on le fera."

Beaucoup d'annulation pour les thés dansants

Ces interdictions de la danse concernent également les bars et restaurants, mais par les évènements privés ou dans les salles des fêtes communales, où se tiennent souvent les thés dansants, par exemple. Par contre, les organisateurs prennent souvent les devants. "Les appels se font plutôt rares pour de nouvelles prestations, c'est surtout des annulations, effectivement, des fois, trois ou quatre par jour", indique Patrice Bellay, musicien installé à Bréal sous Montfort, qui anime des soirées dans tout le Grand Ouest. "Nous avons une date pour le 19, on n'en a pas d'ici là. Les autres sont annulées. On attend un peu de voir ce qui va se passer d'ici là."

"Sur le plan financier, durant ces mois de décembre, autour des fêtes, on a plus de prestations, effectivement, c'est un gros manque à gagner. On a déjà subi pendant tous les confinements, pendant toutes les fermetures de toutes les dancing, discothèques et salles auparavant et là, on subit encore une nouvelle fois. Nous, c'est vrai que le Réveillon, c'est une grosse prestation financière. On l'a loupé l'année dernière, forcément par obligation, si on loupe encore cette année, c'est un coup dur quand même", conclut Patrice Bellay.