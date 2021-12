Fermeture des discothèques : "dégouté, écœuré", réagit un porte-parole en Bretagne

Les discothèques fermeront donc vendredi, pour quatre semaines. C'est l'une des annonces à retenir de la conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran. Les établissements devront garder les portes fermées jusqu'à début janvier, et seront accompagnés économiquement par l'Etat. Mais rien ne suffira à apaiser la colère de Matthieu Lebrun, le porte-parole du collectif des discothèques de Bretagne et de Normandie. "On m'a expliqué au début juillet on vous rouvre parce qu'il y a le pass sanitaire, vous allez voir, c'est génial, en plus vous contrôlez les pièces d'identité, vous avez la meilleure protection. Et là, on m'explique qu'on nous referme. Ce n'est pas un aveu de faiblesse ou de loupé ? Je ne sais pas, il y a un problème !"

Pour le gérant du Milton à Saint-Lô dans la Manche, les discothèques servent d'exemple. "Il n'y a que nous, nous sommes le seul secteur d'activité en France fermé. Nous sommes toujours montrés du doigt, nous sommes les mauvais élèves. Je suis dégoûté, écœuré de tout ce que j'ai fait depuis 16 mois, avoir mis ma vie entre parenthèses, ma vie privée aussi, ma femme me voyait quasiment plus, pour aller me battre pour les boites de nuit et d'en arriver là avec Olivier Varian (SIC) qui nous annonce gentiment, et M. Castex comme si tout était normal, on ferme un secteur d'activité, histoire de montrer un bon exemple. Les boites de nuit, comme d'habitude. Bah oui, c'est tellement facile. 1300 patrons de boîte de nuit, on va aller manifester ? Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On ferait ça aux restaurateurs, je peux vous dire que là, ça ferait du bruit."

"Là, on va les remettre dans des lieux confinés, dans appartements de 30m² à soixante personnes"

Matthieu Lebrun doute également des mesures de soutien annoncées par le gouvernement. "On est toujours basés sur aucune étude scientifique. On nous explique qu'on referme pour trois ou quatre semaines. Je peux vous le dire, ce ne sera pas trois ou quatre semaines, ce sera durablement ! Parce que dans trois ou quatre semaines, on nous dira, je peux mettre ma main à couper, "compte tenu des chiffres, on va pas rouvrir tout de suite". Et je ne vous parle pas des aides, on va renégocier encore, et on le connait déjà : mes collègues qui ont décidé de ne pas rouvrir en juillet et en aout, et au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore remboursés."

Le représentant des boites de nuit en Bretagne et en Normandie estime également que cela ne va pas empêcher les jeunes de faire la fête. "Là, on va les remettre dans des lieux confinés, dans appartements de 30m² à soixante personnes. Et je ne vous parle pas de ceux qui louaient des salles des fêtes ou des AirBnB pour faire des soirées, et qui en ce moment doivent être sur tous les sites pour trouver des salles pour faire notre métier."