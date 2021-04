Fermeture des écoles à Poitiers : "Travailler et donner l'école à la maison c'est mission impossible"

C'est l'une des annonces du chef de l'Etat : La fermeture des crèches, maternelles, écoles, collèges et lycées dès ce vendredi 2 avril. Tous les cours se feront à distance la semaine prochaine avant deux semaines de vacance pour tous les enfants. C'est donc le casse tête qui s'annonce pour les parents. A Poitiers, certains appréhendent beaucoup de devoir faire à nouveau l'école à la maison.

L'inquiétude et la colère chez certains parents

Certains parents sont pris de court, comme cette maman de deux enfants de 7 et 10 ans. "La semaine prochaine on travaille. On ne sait pas comment on va s'organiser pour travailler avec les enfants à la maison. Travailler et donner l'école à la maison c'est mission impossible."

Même inquiétude pour Stéphane. Ce papa est très remonté contre la fermeture des écoles. "Je suis en colère. Je ne comprends pas pourquoi les écoles sont fermées à Poitiers alors que le taux d'incidence est plus bas que dans d'autres régions de France."

Le soulagement et l'approbation chez d'autres

Mais ce n'est pas l'avis de Patricia. Elle fera l'école pour ses deux fils de 7 et 9 ans la semaine prochaine avec plaisir. "Je trouve que c'est une bonne décision. Ils ne perdent pas beaucoup d'école, seulement 4 jours. C'est une nouvelle organisation mais on va travailler en équipe avec les professeurs, on n'est pas seuls, ils nous guident alors ça marche bien !"

Ma maman est une bonne professeure

Maman enseignante, ses garçons sont ravis. "Ma maman est une bonne professeure. Pour moi c'est très bien, ce n'est pas si difficile de ne pas voir les copains comme c'est des grandes vacances donc je suis content", se réjouit le petit garçon.

Fin des vacances et reprise des cours dans les écoles primaires prévue le 26 avril.