Fermeture des écoles dans l'Yonne : les grands-parents à la rescousse

Le président de la République l'a annoncé mercredi soir dans son allocution : tous les élèves suivront leurs cours à distance la semaine prochaine et enchaîneront ensuite avec deux semaines de vacances scolaires, toutes zones confondues. Dans l'Yonne, cela ne change pas la date des congés de Pâques. L'impact sur l'organisation des familles est donc relativement limité, mais la mesure fait réagir les parents, comme ici, devant l'école des Piedalloues à Auxerre.

"Je ne peux pas me dédoubler !" - Une maman)Les parents qui peuvent télétravailler devront cumuler leur travail à distance, la garde des enfants ainsi que les cours. Une gymnastique du quotidien que ces parents auxerrois redoutent un peu : "Les devoirs avec les enfants, sur trois niveaux différents : ce n'est pas évident ! Plus les niveaux sont élevés, plus il faut du temps et il y en a deux autres qui attendent derrière. Et je ne peux pas me dédoubler, je n'ai pas encore ce pouvoir ! Mais bon, on n'a pas le choix", explique une maman avec une pointe d'ironie.

"Je pense que je vais faire comme pour le premier confinement : le matin, c'est l'école et puis l'après midi, je travaille pendant que les filles jouent", ajoute une autre mère de famille qui a deux petites en maternelle. Malgré les difficultés que cette fermeture engendre, les parents estiment dans l'ensemble que la mesure est bienvenue, quoi qu'un peu tardive selon beaucoup.

En dernier recours : les grands-parents

Pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, il y a la possibilité de bénéficier du chômage partiel. "Moi, je suis dans le commerce et mon mari travaille dans une petite entreprise de bâches, donc c'est manuel. Il n'y a pas de télétravail possible pour nous", dit cette maman. C'est donc monsieur qui restera à la maison cette semaine pour s'occuper des deux enfants. Et les grands-parents qui prendront le relais, comme prévu, pendant les vacances.

En général, les papys et des mamies sont ravis d'être sollicités et ne se font pas prier pour s'occuper de leurs petits enfants. "Oh oui, moi, ça me dérange pas. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Mes petits enfants, c'est tout pour moi", explique une grand-mère.

"Ma fille a quatre enfants et elle ne peut pas faire de télétravail, donc je suis obligée d'intervenir. Elle ne peut pas mettre tout le monde en nourrice, sinon, elle travaille pour rien", ajoute une autre mamie. "Je pense que là, je vais être réquisitionnée pour aller les garder parce qu'il n'y a pas d'autre solution", poursuit une troisième grand-mère.

"On fera très attention : pas de bisous, pas trop de contacts" - Une mamie

Ces jeunes séniors ne sont, pour la plupart, pas encore vaccinés. Ils savent donc qu'il faudra être prudent et vigilant au quotidien. "Je fais très attention. Il n'y a pas de contacts, pas de bisous entre nous. Je me lave les mains, je fais attention quand même", expliquent-elles en cœur. La garde d'enfants fait partie des motifs familiaux impérieux qui justifient des déplacements de plus de 30 kilomètres. Mais il faudra pour cela remplir une attestation.