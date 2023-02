Fermeture des magasins San Marina : à Belfort, les habitants craignent pour l'avenir du centre-ville

Leur rideau est définitivement baissé. Les magasins San Marina de Belfort et de Montbéliard ont fermé ce samedi 18 février à 18h. 160 boutiques de l'enseigne de chaussures subissent le même sort en France. L'entreprise doit être placée en liquidation lundi 20 février. Dans la boutique belfortaine, certains partagent une inquiétude : cette nouvelle fermeture d'un commerce à Belfort n'augure rien de bon pour l'avenir du centre-ville. Entre les rangées de chaussures à -50%, Delphine a choisi une paire de sandales. "Camaïeu, les Nouvelles galeries...C'est encore une boutique de plus qui ferme ses portes. C'est terrible pour la ville", s'inquiète-t-elle.

Car les prix cassés avant liquidation, "c'est bon pour le portefeuille", mais c'est une très mauvaise nouvelle pour le centre-ville. Certains, comme cette autre cliente craignent que le centre de Belfort meurt . "C'est très inquiétant pour l'économie de la ville et pour le commerce de proximité", estime cet habitué de la boutique. Car si d'autres boutiques viennent à fermer, c'est toute la vie des habitants qui va être bousculée, "il va falloir prendre sa voiture pour aller faire le moindre achat". Fermeture de commerces, difficulté à prendre rendez-vous chez le médecin, des habitants toujours plus nombreux à déménager... "c'est de plus en plus compliqué. Moi j'envisage de partir à Mulhouse où il y a plus de services", affirme cette cliente chargée de paires de chaussures dans les bras.

Inquiétude pour les employées

La boutique de Belfort comptait deux salariées. Pour l'instant, elles n'ont aucune perspective pour leur avenir. Alors certains clients se sentent aussi concernés par leur sort. "On se demande ce qu'elles font devenir, elles ont des familles à nourrir". Derrière les caisses, les employées qui n'ont pas souhaité s'exprimer au micro espèrent que des formations leur seront proposées pour retrouver un emploi rapidement.