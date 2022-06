Fermeture des piscines de quartier cet été à Avignon : "Ça pose problème aux familles les plus modestes"

La décision de fermer les quatre piscines de quartier d'Avignon en juillet et en août "pose des problèmes de pouvoir d'achat et de proximité", estime le directeur du centre social d'Orel à Avignon. Seul le stade nautique sera ouvert, avec une entrée à 8 euros l'après-midi.

La mairie d'Avignon a décidé de fermer en juillet et en août les piscines municipales de quartier : Jean Clément à Montfavet, Pierre Reyne dans l'intramuros, Chevalier de Folard près de la rocade et Stuart Mill quartier Saint-Jean. Le stade nautique sera donc la seule piscine ouverte à Avignon cet été, mais les tarifs y sont plus élevés : 2,5 euros le matin, puis 8 euros l'après-midi. "Forcément, ce genre de tarification peut poser problème, y compris pour des questions de proximité puisqu'il faut aussi y aller au bassin nautique", regrette le directeur du centre social d'Orel, Jérôme Lhermitte, invité de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin.

"Quand on est sur le Nord-Est d'Avignon, on n'a pas forcément de ligne directe. Souvent, dans les quartiers, les gens n'ont pas forcément de voiture familiale. Il y a donc le coût de la piscine, mais il faut aussi rajouter le coût du transport. Alors il y a les possibilités sur ce que l'on peut proposer dans nos activités, notamment le centre de loisirs. Mais on est forcément aussi impacté par cette fermeture puisque on devra aller au bassin nautique avec nos groupes d'enfants et de jeunes", poursuit Jérôme Lhermitte.