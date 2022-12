Fermeture temporaire des piscines de Châtellerault : "On va réaliser une économie d'environ 120 000 euros"

Les habitants de Grand Châtellerault dispensés de piscine. L'agglomération a annoncé la fermeture de ses trois sites (centre aquatique La piscine, Lencloître, Naintré) à partir du 17 décembre et pour cinq semaines. La réouverture est donc prévue pour le 22 janvier prochain.

Limiter la facture et la consommation électrique

Grand Châtellerault justifie cette décision par un besoin de limiter la consommation électrique au mois de janvier mais aussi d'éviter une flambée de la facture face aux coups de l'énergie. "Ces 5 semaines de fermeture, c'est environ 120 000 euros d'économisés, explique Dominique Chaine, vice-président en charge des équipements sportifs. C'est énorme, on en est conscient. Mais il est indispensable que le Grand Châtellerault puisse faire des économies. On estime à 1,5 million le coup de la facture d'électricité qu'il va falloir absorber". Cette fermeture sera aussi l'occasion de réaliser les vidanges qui ont lieu habituellement sur deux semaines au mois de mars.

Mais cette décision ne fait pas l'unanimité, surtout que l'annonce n'a été faite que vendredi dernier. "Je viens de l'apprendre. C'est un peu brutal. On est mis un petit peu devant le fait accompli et c'est long cinq semaines", déplore Jean-Luc qui vient régulièrement nager au centre aquatique. Certains, comme Philippe, rappellent aussi l'importance de ces équipements. "J'ai des problèmes de dos et mon seul remède c'est la natation. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire sans pendant cinq semaines. Une piscine, on en a besoin !"

Pas de prolongement prévu

Cette fermeture aura aussi un impact sur les clubs de natation. "On n'a pas de solution de secours puisque les trois piscines sont fermées et Poitiers, c'est loin, explique Romain Simon, l'entraineur des Dauphins de Châtellerault. On se dit qu'on aura plus de temps pour s'entrainer au mois de mars. Mais ça dépend les objectifs de chacun. On a par exemple des enfants qui ont une journée de qualification pour les championnats de France handisport. C'est le 29 janvier. Ils vont se retrouver avec une semaine de préparation."

L'agglomération assure que les trois piscines réouvriront le 23 janvier. Il n'est pas prévu de prolonger la fermeture sauf si des coupures de courant ont encore lieu fin janvier. Dans ce cas-là, la réouverture sera repoussée pour ne pas rajouter de pression sur le réseau.