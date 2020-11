Fermeture des rayons non essentiels : les commerçants de Château-Gontier loin d'être soulagés

Non, les commerces non essentiels ne peuvent pas rouvrir dans l'immédiat. Le Premier ministre a été catégorique ce 1er novembre. Pour les soutenir, Jean Castex a annoncé que 20 milliards d'euros de crédits supplémentaires vont être débloqués. Il a surtout décidé la fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces dès mardi 3 novembre, ce sont donc les rayons de livres, de fleurs, de vêtements, chaussures.

Mais c'est loin de répondre aux attentes de Jean-Yves Pottier, le représentant des commerçants de Château-Gontier sur-Mayenne.

Cela ne va pas nous faire travailler

"Ce n'est pas plus une bonne nouvelle que cela. Ce n'est pas trop notre problème, ça l'est dans l'égalité du commerce indépendant et du commerce de grande surface. Que ces rayons ferment ou pas, cela ne nous fait pas travailler", explique Jean-Yves Pottier.

On nous méprise

Pour ce représentant des commerçants, cela ne va pas non plus empêcher les gens d'aller faire des achats sur internet. "Nous sommes ciblés comme non essentiels, c'est déjà agressif comme définition. On nous méprise", estime le commerçant.

Jean-Yves Pottier s'interroge : est-ce-que les grandes surfaces vont vraiment respecter cette fermeture de rayons ? Pour ce représentant des commerçants de Château-Gontier, ce sera impossible à contrôler.