Fermeture des remontées mécaniques : élus et acteurs de la montagne saisissent le Conseil d'Etat

Après les manifestations et les prises de position médiatiques, la fronde contre la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski prend une tournure judiciaire. Elus et acteurs de la montagne annoncent mercredi soir le dépôt d'un recours en référé devant le Conseil d'Etat.

Région, départements, élus, associations et syndicats à l'unisson

Dans un communiqué commun, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les départements de Savoie, Haute-Savoie et Isère dénoncent une décision générant "une profonde incompréhension dans [leurs] territoires" et déplorent l'absence d'avancées concrètes malgré "un esprit de dialogue" avec le gouvernement.

La décision d'Emmanuel Macron, confirmée mercredi matin par le Premier ministre Jean Castex, d'interdire aux Français d'aller skier à l'étranger, notamment en Suisse, a fini de mettre le feu aux poudres. "Contrôler de façon aléatoire les gens qui vont skier à l’étranger n’est évidemment pas une réponse à la hauteur des milliers d’emplois menacés dans nos montagnes" poursuivent les signataires du texte, parmi lesquels on retrouve également l’association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM), domaines skiables de France (DSF), le syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) et le syndicat national des guides de haute montagne (SNGM).

La région Auvergne-Rhône-Alpes financera les frais de justice

Cette action en justice est soutenue par de nombreux maires et acteurs socioprofessionnels de la montagne ainsi que des parlementaires précise le communiqué à en tête de la région Auvergne Rhône-Alpes "qui financera les frais de justice". L'initiative commune des trois départements les plus touchés par la fermeture des remontées mécaniques, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère, est soutenue par leurs présidents respectifs, Hervé Gaymard, Christian Monteil et Jean-Pierre Barbier.