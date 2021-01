Fermeture des remontées mécaniques : "le ski de randonnée a explosé cette année"

Le ski de randonnée fait de plus en plus d'adeptes.

C'est l'activité phare de ces vacances de Noël à la montagne. Le ski de randonnée a fait pas mal d'adeptes cette année, puisque les remontées mécaniques sont fermées à cause du Covid-19. Dans la station des 7 Laux en Isère, beaucoup de locaux et de touristes en ont profité et se sont essayés à un ski différent, plus lent, parfois plus physique, mais qui procure toujours autant de plaisir.

Prendre le temps de regarder la nature

"On grimpe, mais la sensation est très différente du ski de piste", explique Delphine au retour de sa première randonnée de 4 heures. "On a le temps et on prend le temps de regarder la nature, on passe dans les sous-bois ... on est vraiment dans la contemplation." "Moi ça faisait 30 ans que j'avais envie d'essayer", confie Jean-Eudes. "Avec l'âge, j'aspire à des sports un peu plus cool."

Le ski de randonnée laisse le temps d'admirer le paysage. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"On a pu continuer à travailler" disent les moniteurs de ski

Une fois qu'on sait mettre les fameuses peaux de phoques, qui permettent aux skis d'accrocher sur la neige, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. "Les clients ont vraiment répondu présents et nous on a pu continuer à travailler", explique Vincent Benetto, le directeur de l'École de ski internationale des 7 Laux. "Nos cinq moniteurs sont sortis quasiment tous les jours, même si on a moins tourné que d'habitude. Mais ça permet aussi de voir la montagne sous un autre angle, de voir qu'il existe autre chose que le ski en remontées mécaniques et le ski de randonnée en fait partie."

Vincent Benetto, le directeur de l'École de ski internationale des 7 Laux. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Se renseigner avant de partir seul en randonnée

Il faut compter environ 200 euros pour un groupe jusqu'à 5/6 personnes pour une sortie de 4 heures. Si vous voulez partir sans moniteur ni guide, il est recommander de bien se renseigner avant sur les itinéraires, les conditions météo et le risque avalanche. Avec les récentes chutes de neige, il est ce samedi de 3 sur une échelle de 5 pour les massifs de Belledonne, de l'Oisans et des Grandes Rousses.