Fermeture des restaurants : "la vente à emporter, c'est un vrai métier!"

Alors que le gouvernement pourrait repousser la réouverture des bars et des restaurant à la fin de l'année voire au début 2021, des restaurateurs nîmois partagent leurs inquiétudes et leurs difficultés.

Et si les bars et les restaurants ne rouvraient pas avant la fin de l’année? Selon franceinfo, les bars, les cafés et les restaurants resteraient fermés au moins jusqu’à la fin de l'année. Le gouvernement envisagerait même une réouverture au mieux le 15 janvier. Enième coup de massue pour une profession qui a été très lourdement impactée par la crise du coronavirus, et ce dès le premier confinement.

Contraints à la fermeture, les restaurateurs ont notamment été nombreux à mettre en place de la vente à emporter ou de la livraison. "J'espère au moins ne plus perdre d'argent, ne pas agrandir ce trou", explique Georges Weill, gérant et chef du restaurant La Marmitte à Nîmes.

"C'est arrêter une hémorragie d'une artère fémorale avec un petit doigt" - Mathieu, restaurateur

S'adapter en permanence

Car pour ceux qui pratiquent la vente à emporter, il ne s'agit pas de gagner de l'argent mais de limiter les pertes, tout en adoptant une nouvelle façon de travailler. "Notre service se joue en trois quarts d'heure, on se retrouve à jouer notre chiffre d'affaires dans un moment très court et très intense, souligne Sophie Baqué du Fô Ka Croc. C'est ce qui est compliqué aussi : s'adapter en permanence."

"La vente à emporter, c'est un vrai métier!", renchérit Mathieu. Ce gérant d’un restaurant mexicain dans l’Ecusson a dû se résoudre à arrêter la vente à emporterqui ne lui rapportait que 10% de son chiffre d'affaires. "Ce n'est pas la petite publication que vous allez faire sur les réseaux, où l'on va vous commander trois boîtes de tacos à neuf euros qui vont vous faire vivre!"

Tenir deux mois de plus

Au comptoir de Lolotte, près de la place Montcalm à Nîmes on ne propose désormais plus qu'un seul plat du jour à emporter par semaine. Si la situation devait perdurer jusqu'au début de l'année 2021, cela deviendrait très difficile confie la gérante. "Je vais tenir deux mois de plus mais à la réouverture je n'aurai peut-être plus d'argent, s'inquiète Laure Geles qui n'a jamais retrouvé sa clientèle d'habitués d'avant-confinement. Entre 20 et 30 couverts en moins chaque midi. "Je suis très mal, très très mal."