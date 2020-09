Salles de sport fermées à cause du coronavirus : recours et manifestation en préparation dans la Loire

Comme leurs confrères dans une dizaine d'autres villes en France, les gérants de salles de sport de la Loire ont déposé un référé liberté (devant la justice administrative) contre la fermeture des salles pour deux semaines dans les communes de Saint-Étienne métropole et du Roannais. Et ils envisagent de manifester pour dénoncer le "coup de massue" dont ils se disent victimes. C'est pour organiser cette fronde qu'une cinquantaine de gérants de salles de sport de la Loire se sont réunis lundi à Saint-Just-Saint-Rambert, au 100 Pourcent CrossFit, une salle qui elle, reste ouverte puisqu'elle n'est pas dans le périmètre défini par la préfecture de la Loire.

Dire à la préfète "on est votre allié, on n'est pas contre vous"

Jonathan Colombet, le propriétaire de la salle pontrambertoise, a décidé de se mobiliser même s'il n'est pas concerné pour faire passer un message aux autorités. Avec ses confrères, il a le sentiment que les mesures annoncées la semaine dernière dans les zones d'alerte renforcée ou maximale "visent les mauvaises personnes", et surtout, la fermeture des salles s'est faite sans concertation selon lui. "Moi j'ai envie de dire à la préfète de la Loire, on est votre allié, on n'est pas contre vous", explique ce coach sportif.

Jonathan Colombet, propriétaire de 100 Pourcent CrossFit Copier

"La base de notre corps c'est le mouvement, c'es notre cerveau qui veut ça, donc si on enlève le mouvement, si en plus de ça on rajoute de l'anxiété, un état de dépression, on va se mordre la queue, parce que les gens qui ne font pas d'activité seront moins bien au boulot, seront moins productifs", détaille Jonathan Colombet. Pour lui, l'activité physique dans une période de pandémie est tout simplement "vitale".

Les gérants des salles de sport de la Loire attendent une réponse sous 48 heures à leurs recours.