Fermeture des urgences : des conséquences aussi sur le travail quotidien des pompiers

Confrontés à un manque de personnel criant, de plus en plus d'établissements hospitaliers se voient contraints de fermer temporairement leurs services de nuit. Dans notre région, c’est le cas des urgences de Moissac (Tarn-et-Garonne) notamment. C’est aussi le cas dans le Tarn avec l’hôpital de Lavaur dont les urgences seront partiellement fermées la nuit du 13 juin au 15 juillet.

Christophe Ramond, président du Conseil départemental du Tarn, dénonce ces fermetures mais surtout, il estime qu’elles ont des conséquences sur tous les acteurs du monde de la santé. "L'impact de la fermeture des urgences à Lavaur va également se faire ressentir sur l'activité du SDIS dont le Département est le premier financeur. En 2021, les sapeurs-pompiers du Tarn ont effectué 1946 évacuations sur les urgences de Lavaur. Si on se base sur les chiffres de l’an dernier, ce sont plus de 200 évacuations qui vont être transférées par le SDIS vers les centres hospitaliers d’Albi et Toulouse."

Temps d'attente et de transports supplémentaires

Résultat, les pompiers ont des temps de transports hospitaliers supplémentaires, ce qui engendre des conséquences sur leurs disponibilités pour d’autres interventions. Et cela a été particulièrement criant avec les nombreux feux de forêts qui ont frappé le Tarn à la mi-juin. Bertrand Pouponnot pompiers à Carmaux et représentant de la CGT estime que les équipes des pompiers peuvent passer environ 2h30 devant des services des urgences contre 1h /1h30 il ya encore quelques mois.

Le département du Tarn dénonce donc ces menaces sur " le secteur hospitalier et l'offre publique de soins". Et Christophe Ramond poursuit : "Il devient urgent pour nos territoires que l’Etat apporte des solutions pérennes qui permettent à nos centres hospitaliers de fonctionner normalement."

A travers le Plan Tarn Santé doté de 3 millions d'euros, le Tarn va continuer d’agir de manière volontariste pour faciliter l’implantation de nouveaux médecins sur le territoire, en tenant compte des nouvelles pratiques de la médecine et des attentes des jeunes médecins pour anticiper les départs à la retraite et faire connaître les offres d’installation sur les communes.