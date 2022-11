Fermeture du bassin nordique de la Source cet hiver : l'ECO-Natation entre stupeur et inquiétude

La fermeture temporaire du bassin nordique au complexe nautique de la Source risque de faire grincer des dents à Orléans... C'est l'une des mesures annoncées par la ville la semaine dernière dans le cadre de son plan de sobriété énergétique . Le bassin extérieur sera fermé du 18 décembre au 30 mars 2023 pour faire des économies d'énergie : 200 000 euros de dépenses en moins (le plan de sobriété énergétique est censé généré au total 1 million d'euros).

Le seul bassin de 50 mètres du Loiret

Mais ce bassin n'est pas qu'un bassin extérieur, c'est aussi le seul bassin de 50 mètres existant dans le Loiret. Et à ce titre, c'est un outil indispensable pour l'ECO-Natation, le club de natation d'Orléans qui compte cette année 519 adhérents, dont les 2 nageurs internationaux Jérémy Desplanches et Serguei Comte. "Eux ne s'entraînent pas ici, précise l'entraîneur Vincent Hurel, mais s'ils nous ont rejoints, c'est parce qu'ils croient dans notre projet de club : un projet ambitieux, dont l'un des éléments d'attractivité est précisément le bassin nordique. C'est ainsi qu'on a 7 jeunes de Chartres, qui sont en section sportive au lycée Voltaire, juste en face, ils s'engagent sur 3 ans : on leur dit quoi si la mesure est reconduite les hivers prochains ?"

D'autant que s'entraîner dans les bassins intérieurs de 25 mètres ne sera pas si simple. "D'abord pour des questions de créneaux horaires, explique Stéphane Théault, le président du club : on fait 40% des entraînements dans le bassin nordique, tout rapatrier à l'intérieur va être un casse-tête. C'est difficile de faire cohabiter des nageurs expérimentés et des nageurs néophytes, qui ont besoin de sérénité et non pas d'être éclaboussés : c'est comme si vous demandiez aux footballeurs pros de l'USO de partager le terrain avec les minimes..."

Une mesure reconduite et aggravée l'hiver suivant ?

Valentin Vilpoux, membre du club, âgé de 21 ans et qui participe ce jeudi aux championnats de France de natation à Chartres, craint à terme pour ses performances : "Je nage le 200 mètres et je ne pourrais pas me préparer correctement si je ne m'entraîne que dans un bassin de 25 mètres, assure-t-il. Sur 25 mètres, vous avez 10 mètres de coulée et 15 mètres de nagée, alors que sur 50 mètres, vous avez 10 mètres de coulée et 40 mètres de nagée, ce n'est pas du tout le même effort."

Stéphane Théault se dit aussi assez surpris par la décision de la ville. "Nous avions eu des discussions par rapport au contexte énergétique, mais on ne nous avait jamais parlé de fermeture. C'est d'autant plus étonnant que le bassin nordique a été présenté, lors de son inauguration l'an passé, comme particulièrement performant du point de vue écologique, puisque seule l'eau est chauffée, pas l'air, et via la chaufferie biomasse de la Source alimentée en bois déchiqueté." Le président du club en appelle au dialogue avec la ville - alors que celle-ci envisage déjà de reconduire et d'élargir cette mesure l'hiver suivant, en fermant le bassin nordique d'octobre 2023 à mars 2024.