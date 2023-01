Fermeture du Décibel à Montenay : l'hommage du guitariste de Trust

C'est une institution de la musique en Mayenne qui doit baisser le rideau ce vendredi. Le bar-concert Le Décibel à Montenay, anciennement "Chez Philippe" est contraint de fermer car son patron n'arrive plus à joindre les deux bouts.

L'inflation, la hausse des prix de l'énergie ont eu raison de ce lieu musical très fréquenté depuis sa création en 1987.

De grands noms du Rock se sont produits sur la scène intimiste du Décibel : Elmer Food Beats ou encore Nobert Krief le guitariste de Trust. Celui qui a connu le Stade de France ou Bercy avec Johnny Hallyday a joué deux fois au Décibel de Montenay. Un lieu que l'artiste appréciait tout particulièrement.

"Sobre et intime"

"C'est ce genre d'endroit qu'on aime bien voir exister et qu'on aime fréquenter, parce que c'est des coins un peu retirés. Montenay n'est pas une grande ville en terme de salles ou de musique évidemment. Les petits endroits sobres et intimes comme Le Décibel, il n'y en a pas tant que ça. Ca faisait partie de ces endroits où les gens aimaient aller boire un verre après le boulot, voir un concert. D'avoir de la musique en live c'est toujours un plaisir, et ce n'est pas courant dans les petites et moyennes villes" déclare Norbert Krief à France Bleu Mayenne.

Un dernier concert devait avoir lieu ce jeudi 26 janvier 2023. Il n'aura pas lieu comme l'indique l'établissement sur sa page Facebook . "Désolé mais le lieu ferme définitivement ses portes en fin de semaine" commente sobrement le gérant aux internautes.