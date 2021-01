Fermeture du parking des allées de l'Oulle à Avignon à partir de ce vendredi après-midi

La ville d'Avignon vient de décider, à titre préventif, de fermer le parking des allées de l'Oulle à compter de ce vendredi 16h et jusqu'à nouvel ordre. À l'origine de cette mesure, les fortes pluies en cours dans plusieurs départements de l'est de la France (Vosges, Haute-Saône, Doubs, Jura, Ain, Savoie, Isère etc) en vigilance orange pour risques de crues et d'inondations. Le niveau des cours d'eau gonfle au fil des heures. Le Rhône est désormais en vigilance jaune pour risque de crue, en amont de Valence jusqu'à la mer. D'où la fermeture du parking pour plusieurs jours sans doute.