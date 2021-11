Fermeture du service de cardiologie de l'hôpital de Châtellerault : "Une catastrophe pour le territoire"

Le couperet est tombé lundi et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à Châtellerault. Moins d'un an après la fusion avec le CHU de Poitiers, l'hôpital Camille-Guérin de Châtellerault voit son service polyvalent de cardiologie fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise en commission médicale d'établissement face au manque de spécialistes sur place.

"Le médecin polyvalent du service a démissionné et les assistants cardiologues sont partis car ils étaient en fin de contrat. Nous n'arrivons pas à en recruter de nouveaux pour l'heure, notamment parce que le nombre d'années d'études vient de s'allonger et qu'il n'y a pas cette année de promotion sortante" justifie le professeur Pierre Corbi, chirurgien cardiaque, chef du pôle coeur-poumons-vasculaire et président de la commission médicale d’établissement (CME) du CHU de Poitiers.

Les 18 soignants de l'unité seront réaffectés ailleurs

La direction du CHU de Poitiers temporise. "Les urgences cardiaques courantes dans la Vienne étaient déjà gérées au CHU. Cette fermeture ne change rien dans cette prise en charge. A Châtellerault, on ne faisait pas de chirurgie cardiaque. Pas de pose de stents, ni de pacemaker. On faisait des bilans cardiologiques généraux, de l'insuffisance cardiaque".

Pour les patients qui étaient suivis à Châtellerault, "soit ce sont des patients qui ont des rendez-vous externes pour des échographies du cœur ou des consultations de cardio et là, nous allons assurer une continuité en dépêchant à Camille-Guérin des spécialistes deux à quatre jours par semaine, soit il s'agit d'hospitalisations intermédiaires, et dans ce cas précis, oui, il faudra aller à Poitiers.

En attendant, l'unité qui comprenait une dizaine de lits est supprimée jusqu'à nouvel ordre. Les 18 soignants qui y travaillent seront redéployés. "Sans oublier les cinq secrétaires, les femmes de ménage, l'impact sur la cantine... C'est tout l'hôpital qui est touché par cette fermeture" estime Aurélie Blot, infirmière et déléguée CGT de l'hôpital.

D'autres services touchés ?

"C'est un coup dur qui nous inquiète pour l'avenir des patients. Comment ça va se gérer quand il y aura un souci cardiologique ? Comment les gens vont faire pour se soigner ? Aller à Poitiers, pour certains, ce sera trop difficile, trop loin et ils choisiront de ne plus être suivis. Il y aura des drames, c'est sûr. On a là une casse de l'hôpital public. Comme on pouvait le redouter, la fusion conduit à des fermetures de lits..." conclut la syndicaliste.

Le Comité de défense de l'hôpital de Châtellerault a également réagi. "La catastrophe tant redoutée est bien là. Il faut savoir aussi que dix lits de médecine gériatrique sur 30 sont fermés temporairement."