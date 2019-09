Fermeture du "Troquet" : le quartier Mont Duplan dit adieu à sa cantine

Nîmes, France

C'était l'institution du quartier de Mont Duplan. Après 27 ans de bons et loyaux services, le restaurant "Le Troquet" ferme ses portes, suscitant l'émotion des habitants des rues populaires adjacentes. Samedi, plus d'une centaine d'entre eux ont fait le déplacement au 33 rue Sully pour prendre un dernier repas, avant le départ à la retraite des propriétaires. "C'était plus qu'un bistrot" souffle l'habitué Martial, en réprimant un sanglot. "Dans le quartier, quand on avait du courrier, on allait le chercher au Troquet. Quand nous étions malades, on apportait le repas chez nous. Renée a fait beaucoup pour le quartier. Je suis dévasté que le cœur du quartier ferme"

Renée, restauratrice au grand coeur

Renée, la patronne, s'apprête justement à dire quelques mots. Les bras chargés de fleurs, elle remercie tour à tour les cheminots, étudiants, facteurs et ouvriers qui faisaient sa clientèle régulière. "C'est un quartier vivant. Quitter cet endroit, c'est comme un coup de ciseaux au cœur." Plusieurs paires d'yeux rougissent, une salve d'applaudissements retentit.

Dans la rue Sully, les trottoirs sont cabossés, la peinture s'écaille. Pourtant, Renée ne peut s'empêcher de penser son quartier comme un écrin abîmé, qui, dans ses murs, renferme de beaux bijoux. "Nous n'avons pas trouvé de repreneur, mais j'espère qu'un petit couple se lancera dans l'aventure. Je suis prête à les aider. S'ils savent servir, s'ils savent aimer... rien n'est impossible dans un quartier comme le nôtre."