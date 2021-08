Les trésorerie d'Excideuil, Thiviers et Brantôme fermeront définitivement le 31 août. L'accueil physique ferme le 13 août. Les usagers devront désormais s'adresser à la Trésorerie de Nontron.

Trois trésoreries de Dordogne n'accueilleront plus les usagers à partir du 13 août

Plus de trésorerie à Thiviers, Brantôme et Excideuil à partir du 31 août. Les bureaux des finances publiques seront encore ouverts jusqu'au vendredi 13 août mais passé cette date les usagers devront contacter les trois trésoreries du Périgord Vert par mail, avant la fermeture définitive des locaux à la fin du mois. Les habitants qui dépendent de ces antennes des Finances Publiques devront se rendre au bureau de Nontron pour leurs futures démarches.

Pour contacter la Trésorerie de Brantôme: t024003@dgfip.finances.gouv.fr

Pour contacter la Trésorerie d'Excideuil: t024010@dgfip.finances.gouv.fr

Pour contacter la Trésorerie de Thiviers: t024039@dgfip.finances.gouv.fr

Plus que cinq trésoreries d'ici 2023 en Périgord

Ces fermetures ont été annoncées en novembre dernier. Elles sont dûes à un plan de réforme de la direction départementale des finances publiques. D'ici fin 2023, il n'y aura plus que cinq Trésoreries en Dordogne : à Périgueux, Bergerac, Sarlat, Nontron et Ribérac. Ce plan de réforme a suscité l'opposition et la mobilisation de syndicats qui ont déjà manifesté contre ces fermetures en Périgord.