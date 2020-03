La fermeture d'une partie des terminaux de Roissy et Orly va entraîner la mise au chômage partiel d'une partie des salariés d'ADP.

Fermeture de terminaux à Roissy et Orly : une partie des salariés sera mis au chômage partiel

Emmanuel Macron a annoncé lundi soir la fermeture des frontières à l'entrée de l'Union Européenne et de l'espace Schengen à partir de ce mardi midi pour une période de 30 jours. Une mesure de protection supplémentaire pour limiter la propagation de l'épidémie de Coronavirus. Mesure qui n'est pas sans conséquence sur l'activité des compagnies aériennes et des Aéroports de Paris (Paris Aéroport) et notamment sur les 6.400 salariés franciliens.

une situation extrêmement difficile pour l’ensemble du transport aérien.

nous serons solidaires mais la situation va être une crise comme nous n’en avons jamais connue.

ADP a subi une "chute extrêmement brutale du trafic aérien à Paris, de l'ordre de -30% sur les quinze premiers jours de Mars" reconnait Edward Arkwright, directeur général executif du groupe ADP, "et une réduction au minimum du trafic aériens dans les prochains jours". Une situation extrêmement difficile pour l’ensemble du transport aérien. Une baisse d’1/4 du trafic sur trois mois représenterait près de190 millions d’euros de perte pour ADP.

Fermeture des terminaux à Orly et Roissy

Par mesure d’économie, ADP ferme à partir de ce mardi soir le terminal Orly 2, et d’ici la fin de la semaine, le terminal 2G, une partie du terminal 2 E et le T3 à CDG. "Dans la mesure où il y a nettement moins de trafic, il n’y a pas de raison de garder ouverte les infrastructures".

"Notre objectif, c’est de garder une continuité d’activité, de permettre aux salariés mobilisés de pouvoir travailler et de concentrer le trafic restant sur un même lieu" explique le directeur de Paris Aeroport.

Que deviennent les salariés qui ne sont pas mobilisés sur place ?

Une partie d’entre eux pratiquent le télétravail. Le groupe prépare un recours significatif au chômage partiel. Il sera présenté ce mercredi lors d'un CSE (Comité social et économique).