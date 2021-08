A cause de la crise sanitaire, un club de plage de Torreilles décide de mettre fin à sa saison d'été

Christophe Pouil, le patron de l'Ovalie Beach n'en revient pas de ce qui lui tombe dessus. Pour la première fois depuis 27 ans, il ne fera pas sa saison d'été complète. " Je ne comprends pas pourquoi ça nous arrive à nous ... Tout le monde portait le masque, au service comme en cuisine, et on respectait tous les gestes barrière. "

Je ne comprends pas pourquoi ça nous arrive à nous ... - Christophe Pouil, le gérant de l'Ovalie Beach

Un de ses employés a été testé positif au Covid en début de semaine. Le gérant a donc immédiatement prévenu l'ARS qui a décrété dix jours de quarantaine pour tous les employés et la désinfection de l'établissement. Théoriquement, le restaurant pourrait rouvrir après mais en réalité ce n'est pas aussi simple.

" On a fermé le 11, dans dix jours on sera le 21. En soit, on pourrait reprendre. Sauf qu'à partir du premier septembre, tous les employés de la restauration devront être vaccinés et personne ne l'est dans mon équipe. Donc ça ne sert à rien. Et puis on doit avoir démonté le club le premier octobre, or ça nous prend trois semaines de le faire. " explique le patron résigné.

Le gérant est donc en plein ménage et surtout en plein tri. Il recense toutes les bouteilles et la nourriture qu'il a en stock et va faire don des aliments frais afin qu'ils ne soient pas perdus. Il a aussi négocié avec ses fournisseurs pour qu'ils reprennent une partie de la marchandise.

" Les messages de soutien qu'on a reçus nous font vraiment chaud au cœur "

Christophe Pouil a annoncé la fermeture de son club de plage sur sa page Facebook personnelle. Les messages de soutien ont afflué, ce qui l'a réconforté en partie. " Notre clientèle est faite à 80% d'habitués. On sait qu'ils seront là à la réouverture l'année prochaine. En attendant, les messages de soutien qu'on a reçus nous font vraiment chaud au cœur. "

Le patron attend de voir à la fin de l'été s'il pourra se permettre de rouvrir l'année prochaine.