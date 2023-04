Fermeture temporaire du site Stellantis Sochaux : une mauvaise nouvelle pour les commerces de la ville

Des centaines de salariés placés au chômage partiel. Depuis le 5 avril et au moins jusqu'au 14 avril prochain, Stellantis a mis son usine de Sochaux à l'arrêt en raison d'une pénurie de boîtes automatiques. Une fermeture temporaire qui ne rassure pas les commerçants, privés d'une partie de leur clientèle. A l'heure de pointe, juste avant midi, Sandrine qui travaille dans la boulangerie Tholomier, à quelques centaines de mètres de l'usine n'est pas habituée à un si grand calme. "Heureusement, il y a encore quelques personnes qui travaillent dans les bureaux de l'entreprise qui continuent à travailler et à venir. Ce n'est pas encore catastrophique", se rassure la commerçante qui craint aussi subir les conséquences de l'arrêt de l'équipe de nuit .

Inflation, mode de vie : des changements qui font craindre pour l'avenir des commerçants sochaliens

Accoudé au bar du Central, Jean-Fred, l'un des clients, note depuis des années le changement d'habitudes des salariés de l'usine. "Les groupes de copains qui travaillent ensemble et qui vont boire un coup à la fin de la journée, c'est terminé. Ils travaillent et rentrent chez eux", regrette-t-il. Pour Dalila qui gère le tabac Le Longchamp, avenue Leclerc, c'est surtout l'inflation qui a des conséquences sur ses clients : "au début du mois, tout va bien, mais à partir du 15, on a moins de consommations. La hausse des prix se ressent".

Très dépendants des salariés de Stellantis, les gérants du tabac s'inquiètent surtout sur le long terme : "les salariés du site de Sochaux sont voués à être muté en Alsace, c'est la politique de l'entreprise et on le sait. C'est une mauvaise nouvelle pour le commerce dans la ville alors il faut qu'on se diversifie, mais c'est plus facile à dire qu'à faire".