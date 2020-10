Fermeture totale de certains bars dans la métropole de Rouen : "On navigue à vue, c'est incroyable"

Le couvre feu va rentrer en vigueur ce vendredi soir à minuit dans la métropole de Rouen. Les habitants concernés aurons l'interdiction de sortir de chez eux entre 21h et 6h du matin. On ne sait pas encore quelles communes de la métropole de Rouen seront concernées, toutes ou seulement une partie. La métropole était jusque-là en alerte coronavirus renforcée, elle va passer en alerte maximale dans les prochaines heures selon des sources à la préfecture et à la métropole de Rouen, car la situation s'est fortement dégradée.

Des bars totalement fermés

Mais qui dit alerte maximale, dit fermeture totale des bars qui ne proposent pas de restauration, comme c'est le cas déjà à Paris et Marseille. Mais les principaux concernés, les patrons de bars, n'ont pas été informés par les autorités, et n'auront que quelques heures pour se retourner.

On navigue à vue, très honnêtement, c'est incroyable

"Il y a différents sons de cloches, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment se positionner. Le message qu'on veut très clairement revendiquer, c'est 'zéro travail, zéro charge' à payer. On ne peut pas s'organiser, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. On n'a pas d'information, on navigue à vue, très honnêtement. C'est incroyable", estime Pierre Yves, le responsable du O Kallaghan's à Rouen.

Pierre Yves est le responsable du O Kallaghan's à Rouen Copier

Toutes les entreprises fermées administrativement durant le couvre-feu bénéficieront d'une exonération totale des cotisations patronales jusqu'à la fin de la période. Mais les patrons demandent aussi la prise en charge de leurs loyers, des assurances en tout genre, des frais fixes.

Les zones en alerte maximale dans la métropole de Rouen ne sont pas encore définies, la préfecture de Seine-Maritime doit le préciser ce midi.