Fermetures de classes en Indre-et-Loire : "une surprise et une logique comptable" selon les maires ruraux

Des parents d'élèves, enseignants et élus locaux mobilisés à Cussay, Truyes, Saint-Paterne-Racan ou encore Noyant-de-Touraine. Les dotations prévisionnelles de l'Inspection académique pour la rentrée 2023 font grincer des dents depuis quelques jours en Indre-et-Loire : quinze postes d'enseignants en moins dans le primaire, et 67 fermetures de classes pour 21 ouvertures. Des prévisions avancées en raison d'un déficit démographique de plus de 2.300 élèves entre 2016 et 2022 dans notre département. "C'est une surprise car on pensait être à l'abri" dénonce Jérôme Field, le nouveau président de l'association des maires ruraux d'Indre-et-Loire, invité de France Bleu Touraine, "le ministre Blanquer avait gelé les fermetures pendant deux ans, avec même un dédoublement des classes." Sans compter les années du quinquennat Hollande, marquées par une augmentation du nombre d'enseignants en primaire.

"C'est embêtant de voir que malgré ces investissements, malgré la volonté de l'État de redynamiser les petites communes rurales, on ferme ces classes"

Parmi ces 67 fermetures envisagées, 18 concernent des RPI (Regroupement pédagogiques intercommunaux) de zones rurales. Ce qui inquiète le maire de La Roche-Clermault : "l'école, c'est la vie du village, une fermeture de classe a des implications très importantes pour la commune. Un certain nombre de mes collègues ont fait des investissements pour leurs classes, pour leurs écoles, pour les cantines. Et c'est toujours très embêtant de voir que malgré ces investissements, malgré la volonté de l'État de redynamiser les petites communes rurales, on ferme ces classes. C'est une logique comptable."

Des aménagements possibles jusqu'en août

"Il faut se poser la question du service public, interroge Jérôme Field. Est-ce que l'éducation doit avoir une logique rentable ou est-ce qu'il faut mettre les moyens dans ces communes rurales qui accueillent notamment des enfants issus de milieux défavorisés ?" La carte scolaire sera officiellement publiée le 1er février, des ajustements sont possibles jusqu'à la fin du mois d'août.

