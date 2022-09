Fermetures des piscines : "Balsan'éo ne va pas fermer" rassure la métropole de Châteauroux

"A Balsan'éo, on ne va pas fermer. Il n'y a pas d'inquiétude. Il ne faut pas que les baigneurs soient inquiets", rassure Michel Georjon, en charge des équipements structurants pour Châteauroux métropole.

Pourtant, l'inquiétude était légitime. Depuis le début de la semaine, en France, une trentaine de piscines du groupe Vert Marine ont, lundi, fermé leurs portes. En cause, les coûts de l'énergie devenue trop importants.

Souvent chauffées au gaz, les piscines sont énergivores. Mais ce ne sera pas le cas à la grande piscine de Châteauroux Métropole "Notre énergie est encadrée. Elle est budgétée jusqu'à fin 2022.Donc pour le gaz, il n'y a pas d'inquiétudes", continue Michel Georjon.

80% de l'énergie utilisée provient de la géothermie

De plus, depuis début juin, 80% des énergies utilisées proviennent de la géothermie, "ça a un impact sur la facture, assure Michel Georjon. On ne sera donc pas dépendant du prix du gaz, ou alors si, sur 20 %, mais c'est mineur par rapport à si on était à 100 %." Les bassins seront donc chauffés cet hiver, et les nageurs pourront en profiter.