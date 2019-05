Ferrero, qui fabrique le Nutella en Normandie, accusé d'exploiter des réfugiés syriens en Turquie

Ferrero est pointé du doigt dans une enquête du New York Times. La marque exploiterait, par l'intermédiaire de sous-traitants, des réfugiés syriens, dont des enfants, pour récolter des noisettes en Turquie.

Villers-Écalles, France

L'usine de Villers-Ecalles en Seine-Maritime est le premier site mondial de production de Nutella avec 600 000 pots par jour. Et voilà la pâte à tartiner de nouveau dans la tourmente. Mais pas pour l'utilisation d'huile de palme dans sa recette.

C'est d'un autre ingrédient indispensable dont il s'agit : les noisettes. 70 % de la production mondiale de noisettes provient de Turquie, où s'est rendu un journaliste du New York Times, qui a réalisé une édifiante enquête sur les conditions de travail des employés qui les récoltent.

Une exploitation des réfugiés qui ont dû fuir la Syrie

Selon nos confrères, ces salariés seraient pour beaucoup des réfugiés syriens qui sont plus de 3 millions à avoir fui leur pays et qui n'auraient d'autres choix que de se retrouver exploités dans les exploitations de noisettes turques.

Le pays en compte 600 000 et nombre de ces exploitations emploient des réfugiés, car comme l'explique le New York Times "l'agriculture est l'un des rares secteurs où le permis de travail n'est pas requis. Et le code du travail ne s'applique pas aux entreprises agricoles de moins de 50 salariés.".

Des salaires inférieurs à 10 euros par jour

Dans ces exploitations qui fournissent en noisettes les grands noms de l'agroalimentaire comme Ferrero, Nestlé ou Godiva, les conditions de travail seraient désastreuses : salaires inférieurs à moins de 9 euros par jour, travail d'enfants, employeurs qui ponctionnent une partie de la paie.

Pour la fabrication du Nutella, et d'autres produits, Ferrero absorbe environ un tiers de la production mondiale de noisettes. Sur son site Internet, l'entreprise explique disposer de 5 usines de traitement de noisettes en Turquie.

Ferrero dispose d'usine de traitement de noisettes en Turquie

Ce jeudi en fin de matinée, Ferrero n'avait pas répondu à nos questions. Mais à nos confrères de Francetvinfo, l'entreprise familiale, aux plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, explique que "Ferrero est déterminée à fournir à ses employés des conditions de travail sûres et décentes et nous demandons à nos agriculteurs indépendants de faire de même".