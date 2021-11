Ferropem : les salariés bloquent l'usine, Anne Hidalgo leur rend visite

Devant l'usine et les banderoles "Je suis Château-Feuillet", s'échappe un nuage de fumée noire. Depuis l'annonce du groupe Ferroglobe de fermer l'usine de silicium Ferropem de La Léchère en Tarentaise, une centaine de salariés bloquent le site et font brûler du bois et des pneus, pour se faire entendre.

"Rien ne rentre, rien ne sort de l'usine" - Yoann, l'un des 221 salariés

"Que ce soit les machines ou les stocks, qui représentent des millions d'euros. Il ne faudrait pas qu'ils les récupèrent pour les vendre dans d'autres usines", ajoute-il. Les équipes tournent pour bloquer le site jours et nuits : "24 heures sur 24 et 7 jours sur 7", assure Moustafa Adou, salarié et représentant du personnel au Comité central. "Malheureusement, c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour se faire voir et entendre."

Anne Hidalgo : "Il faut imposer une reprise"

Il reste un seul espoir aux salariés et à Roger Roelandts, délégué Force Ouvrière : faire pression sur l'Etat pour forcer le groupe Ferroglobe à vendre le site à un repreneur. "L'idée est de demander à toutes les personnalités politiques qui viennent nous voir de taper du poing sur la table et de parler de nous, à leur niveau."

Après Yannick Jadot le 30 septembre dernier, c'est Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris et candidate du Parti socialiste à la présidentielle, qui leur a rendu visite ce jeudi 25 novembre. "Le secteur du silicium est porteur d'avenir, et nécessaire pour le développement des énergies renouvelables."

"Il ne faut pas détruire cet outil de travail ni ce savoir-faire et ces compétences que vous avez. Il faut absolument imposer une reprise." - Anne Hidalgo

En attendant, les salariés ne comptent pas s'arrêter là. Ils prévoient déjà le blocage de la deux fois deux voies d'Albertville et des opérations "péage gratuit" le samedi.