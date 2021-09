Savoie : Yannick Jadot appelle le gouvernement à "nationaliser temporairement" les usines FerroPem

C'est la deuxième fois que Yannick Jadot rencontre les salariés de FerroPem en Savoie - il était venu le 1er mai dernier -, mais la première en tant que candidat à la présidentielle. "Quand vos usines produisent les ferro-alliages, le silicium dont on a besoin pour toute la filière photovoltaïque, dans les batteries, en santé... C'est l'intérêt général de la France et l'Europe", assure le député européen devant l'usine de La Léchère en Savoie.

Au mois de mars, le groupe FerroGlobe a annoncé la fermeture de deux sites producteurs de silicium, en Savoie et en Isère. Plus de 350 salariés sont concernés. Des négociations sont actuellement en cours entre le groupe et le gouvernement, ainsi que les syndicats. Ils demandent la réouverture des usines, largement rentables selon les experts.

"Une nationalisation temporaire est tout à fait envisageable"

Yannick Jadot fait du combat de FerroPem un nouvel enjeu politique dans sa campagne vers la présidentielle. Pour lui, si FerroGlobe ne rouvre pas les usines, alors il faudra nationaliser. "On a parfaitement le droit de faire une nationalisation temporaire pour trouver un repreneur qui va continuer l'activité.

"C'est invraisemblable de donner autant d'argent à FerroGlobe et la laisser fermer des usines car elle a fait des opérations financières hasardeuses. Cette usine est rentable !" - Yannick Jadot, candidat des Verts à la présidentielle

Un petit espoir pour Raphaël, l'un des salariés : "Que ça soit Pierre Paul ou Jacques qui rachète, moi ça nourrira mes enfants, ça paiera ma maison. C'est mon gagne-pain, c'est ma vie." D'autres restent sur leurs gardes : "On accepte tous les appuis, tant mieux... Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment confiance."

L'entreprise a jusqu'au 21 octobre pour trouver un arrangement et présenter, ou non, son Plan Social Economique. Huit repreneurs se sont manifestés pour le moment.

