Festival Arcomik : quand l'humoriste Arnaud Demanche s'empare de l'affaire Perdriau

Depuis plusieurs mois déjà, l'humoriste Arnaud Demanche s'amuse régulièrement dans sa chronique matinale sur RMC de l'affaire Perdriau. Mais ce mardi soir au centre Fauriel de Saint-Étienne c'est toute une partie de son spectacle qui était consacrée à cette enquête sur un possible chantage à la mairie, sur fond de vidéo intime.

"Gaël c'est mon chouchou ! lance Arnaud Demanche. Ben oui, parce que cette histoire est lunaire. Un chantage à la sextape gay et même pas pour un gars de l'opposition en plus. C'est un gars de son camp, ça c'est génial aussi. Mais oui, ça m'a fait une dizaine de chroniques cette histoire parce qu'il y avait un rebondissement tous les trois jours. Il y a eu même des trucs assez inédits. La censure d'un article de Mediapart par la justice, ça n'avait jamais été fait. Ce que j'essaie de faire, c'est mettre un propos en toile de fond. Moi, je fais un spectacle sur la liberté d'expression, mais que ce ne soit pas une conférence et que même si l'humour est engagé, il doit être drôle et il doit y avoir des moments de fantaisie pure et des moments où c'est bien débile et des moments où c'est très noir et des moments où c'est de l'émotion et qu'on reparte en ayant traversé plusieurs choses. Je voulais être les Guignols quand j'étais petit. Je peux dire du mal de tout le monde et m'amuser avec tout le monde".

Arnaud Deamanche avait demandé sur sa page Facebook aux spectateurs de venir déguisés - Page facebook d'Arnaud Demanche

Sur scène, avec la complicité des spectateurs, il va même jusqu'à reconstituer l'affaire. Les spectateurs rient de bon cœur. "C'est pas forcément drôle au départ mais il faut en rire bien sur" lâche une stéphanoise. "Il y a de moins en moins de comiques qui peuvent parler comme il parle du coup il faut qu'on en profite" ajoute un spectateur. "C'est un maire qui avait fait du bien à la ville, regrette Pascal, maintenant il l'a cassé, c'est dommage".

Dans cette affaire, rappelons que l'enquête est toujours en cours, que le maire Gaël Perdriau a été entendu une fois sous le régime de la garde à vue mais qu'il n'a pas été mis en examen pour le moment. Qu'il est présumé innocent. Le spectacle d'Arnaud Demanche s'inscrit dans une démarche artistique et humoristique.