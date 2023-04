Festival d'Avignon 2023 : la billetterie ouvre dès ce vendredi sur internet

Si vous avez prévu d'aller au Festival d'Avignon cet été, ne tardez pas pour acheter vos billets. C'est l'une des nouveautés de l'édition 2023 : la billetterie ouvre dès ce vendredi 7 avril, soit près de deux mois plus tôt que les années précédentes. La vente démarre à 13 heures ce vendredi sur le site internet du festival, festival-avignon.com . Ensuite, elles ouvriront progressivement par téléphone (04 90 14 14 14) à partir du 12 avril, puis dans le Cloître Saint-Louis à Avignon à partir du 29 avril.

Des places un peu plus chères dans la Cour d'honneur

Attention, certains tarifs ont augmenté cette année : il faut compter entre 40 et 45 euros pour une place dans la Cour d'honneur du Palais des papes, soit 5 euros de plus que pour l'édition 2022. Pour les autres spectacles, les tarifs oscillent entre 35 et 45 euros. Et pour le spectacle itinérant qui sillonnera le Grand Avignon (L'Addition, mis en scène par Tim Etchells), les places sont à 20 euros.

Et pour éviter des spectacles très vite complets, le festival promet 12.000 places supplémentaires en vente cet été par rapport à l'édition 2022, avec des spectacles qui jouent quelques jours de plus que d'habitude. Le directeur du festival d'Avignon, Tiago Rodrigues, promet aussi que de nouvelles places seront mises en vente à chaque ouverture de billetterie, et que toutes les places pour un spectacle ne partiront pas dès la vente sur internet par exemple.

Un geste pour démocratiser le festival

Pour Tiago Rodrigues, cette ouverture anticipée de la billetterie est un geste de démocratisation du festival. "Ça veut dire que celles et ceux qui ont moins de moyens économiques auront le temps de planifier leur séjour, d'acheter des billets de trains moins chers, de trouver un logement moins cher, explique le nouveau directeur du festival. On croit que ça aura un impact important pour que des jeunes ou des gens qui ont moins de moyens pourront suivre leur rêve".