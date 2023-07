Festival d'Avignon : brièvement hospitalisée Catherine Jacob stoppe ses représentations

Le spectacle Agathe Royale devait se jouer jusqu'au 29 juillet au Festival OFF d'Avignon. Mais depuis le 15 juillet, la pièce avec Catherine Jacob en tête d'affiche n'est plus jouée au théâtre des Gémeaux. Pour cause, l'actrice a été brièvement hospitalisée à Avignon en raison "d’une déshydratation ayant provoqué un grand coup de fatigue", précise la production de la pièce. "Son état de santé n’inspire aucune inquiétude. La comédienne regagnera prochainement Paris pour préparer sa participation à un tournage début septembre", ajoute la production à France Bleu Vaucluse.

