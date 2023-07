Festival d'Avignon : coup d'envoi de la 77e édition

Tout est prêt. Avignon vient de basculer dans un autre monde, celui du théâtre. La 77e édition du festival vient de démarrer ce mercredi avec le coup d'envoi du IN. Au programme : 44 spectacles, dont 33 créations et plus de la moitié des spectacles (55%) "portés ou co-portés" par femmes, a souligné Tiago Rodrigues. Le Portugais inaugure sa première édition après avoir succédé à Olivier Py.

Dès ce mercredi soir, Julie Deliquet fera l'ouverture dans la Cour d'honneur du Palais des papes avec "Welfare", une adaptation du film documentaire de Frederick Wiseman, paru en 1973, sur un centre social de New York. L'anglais est la langue invitée de cette 77e édition du festival, avec des dramaturges venus du Royaume-Uni, des États-Unis ou du Canada.

1.500 spectacles au OFF

Le OFF débutera vendredi : la 57e édition, qui se tiendra du 7 au 29 juillet 2023. Le véritable coup d'envoi sera donné avec la traditionnelle parade des compagnies jeudi à 17h depuis la Place des Carmes à Avignon.

