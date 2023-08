Festival d'Avignon : création d'une charte pour un meilleur accueil des compagnies du OFF

Absence de loge digne de ce nom, pas de point d’eau ou encore une chaleur excessive, plusieurs compagnies dénoncent les conditions d'accueil par le théâtre des Trois soleils lors de cette 57e édition du Festival OFF d'Avignon. "Cette situation met en évidence qu’il n’y a jamais eu de concertation collective pour rédiger un cahier des charges" permettant d'encadrer les conditions de réception des compagnies, déplore Laurent Domingos, co-président d’Avignon Festival & Compagnies.

Une discussion collective est en cours depuis quelques mois déjà pour rédiger un cahier des charges. Il prendra le nom de "label". L'objectif est d’optimiser l’expérience du festival pour les théâtres et les compagnies. Pour l’autre président d’AF&C, Harold David, ce label permettrait de créer un sentiment d’appartenance à une communauté professionnelle. "Qu’on le veuille ou non, le OFF est un festival mutualisé. Plus on sera dans cette conscience du collectif, plus ce genre de problèmes s’autoréguleront."

Un cahier des charges sur la base du volontariat

La participation à ce label sera exclusivement sur la base du volontariat. "Il n’est pas question de contraindre ou de devenir les patrons du Festival OFF", précise Laurent Domingos. Pour les deux présidents du OFF, conserver l’indépendance du festival est essentiel. Avignon Festival & Compagnies n'a pas l'ambition de faire de centraliser le festival, mais bien "de permettre aux compagnies de se professionnaliser dans les meilleures conditions possibles".