Festival d'Avignon : de nombreuses incertitudes pour le OFF en 2024

Au milieu de cet immense brouillard, il y a une certitude. Le festival OFF 2024 aura bien lieu. "On revient de loin avec des Jeux Olympiques 2024. Rappelez-vous des annonces du ministre de l'Intérieur qui disait en gros qu'il n'y aurait pas de festival. Ce n'est pas la vocation du sport de faire disparaître la culture", indique Laurent Domingos le co-président d'Avignon Festival & Compagnies. En déplacement dans la ville en juillet, la ministre de la Culture a confirmé le créneau du 29 juin au 21 juillet 2024 pour l'organisation du festival.

Des dates encadrantes loin de rassurer. "Il y a de gros problèmes de logistiques. Les gens ne sont pas en vacances la première semaine donc il y a un problème de public et de professionnels. Ce sont aussi des humains, ils ont des enfants. Il y a aussi un problème de logement parce que les Avignonnais qui ne partent pas en congés ne loueront pas leur appartement ou maison", détaille Laurent Domingos. Des détails importants à régler donc pour Avignon Festival & Compagnies. L'idée d'un festival OFF ramassé sur deux semaines et non trois est une des pistes. Les dates seront débattues puis votées à l'automne.

Un fonds de solidarité ?

"Les théâtres et les compagnies décideront. Ce seront des choix de modèles économiques. Il y aura forcément des programmateurs qui viendront à Avignon en 2024. Mais quand ? Comment ? C'est une bonne question", s'interroge le co-président d'Avignon Festival & Compagnies. C'est la raison pour laquelle l'association demande la création d'un fond de solidarité au ministère de la Culture pour compenser les difficultés de cette première semaine de juillet 2024.