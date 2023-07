Festival d'Avignon : des dizaines d'affiches décrochées, les sanctions arrivent

Fin de la tolérance pour l'affichage non-réglementaire pendant le festival Off d'Avignon ! La Ville et la direction du festival avaient prévenu : les compagnies n'auraient que jusqu'à ce dimanche pour rectifier leur affichage avant sanction . C'est donc chose faite. De nombreuses affiches qui ne respectaient pas les règles ont été décrochées dès ce mardi par la brigade de l'environnement de la police municipale et le service propreté de la Ville.

La place des Corps-Saints a par exemple presque retrouvé son visage d'avant le festival. Parmi les motifs d'enlèvement : il est interdit d'accrocher aux arbres parce que ça les abime. Il est aussi interdit d'accrocher en banderole ou trop haut, au-dessus de trois mètres, parce que c'est dangereux si ça s'envole. "Oh non, il n'y en a plus !, se désole Cyril, qui tracte pour son seul en scène. C'est moche, c'est dommage. Une fois par an, une fois en France, quand même ! Il faut qu'on continue à vivre."

Au moins 150 euros d'amende

Mais au-delà des affiches décrochées, les compagnies qui ne respectent pas les règles sont aussi sanctionnées. Elles risquent jusqu'à 150 euros d'amende, plus 52 euros de frais d'enlèvement par affiche. "C'est injuste, estime Lydia,. C'est terrible les amendes tellement elles sont chères. Une grosse compagnie qui a 1.000 euros d'amende ne va pas le vivre pareil qu'une petite compagnie. Moi, si jamais 1.000 euros d'amende après le festival, c'est juste ingérable."

Les verbalisations viennent de démarrer. La Ville d'Avignon n'a pas encore de chiffres sur la question, mais les compagnies devraient recevoir leurs premières amendes dans les jours qui viennent.

Les traditionnelles affiches de la place des Corps-Saints ont disparu. © Radio France - Adèle Bossard