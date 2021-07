Festival d'Avignon : l'affichage pour le OFF a débuté

"Passe moi de la ficelle !" Amine interpelle sa femme à l'angle de la rue de la République et de la rue Fabre. Perché sur une grille, il pose les affiches de sa pièce de théâtre : "on essaie de se faire une petite place !" Il faut dire qu'à peine 14h sonné, ils sont des dizaines à sortir les escabeaux et les agrafeuses. Mais attention, la pratique est règlementée : "sur les panneaux routiers, c'est interdit, sur les monuments, c'est interdit ... " liste par cœur Mickaël.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Affiches biodégradables, ficelle impérative

Des interdictions qui insupportent David : "le festival c'est un envahissement d'affiches et là, on veut tout réglementer, normer ... Si on n'a plus le droit de mettre des affiches, ce seront les comédiens qui ne seront plus à l'affiche." La mairie a en effet réglementé l'affichage, obligeant notamment des affiches biodégradables et attachées par de la ficelle.

Cet affichage est avant tout un petit coup de pub pour les spectacles du OFF, même si le plus important reste le bouche à oreille selon quelques placardeurs.